Französischer Supermarkt verrät den Preis der PS5

Carrefour-Preise decken sich mit früheren Leaks

Die Preise auf der Carrefour-Website entsprechen dem, was in den letzten Wochen in der Gaming-Gerüchteküche kursierte und auch anderswo schon durchsickerte. So wurden etwa bei der französischen Niederlassung von Amazon, wo die Konsole ebenfalls kurz auf der Website auftauchte, 400 Euro für die PS5 ohne Laufwerk und 500 für die PS5 mit Laufwerk ausgerufen.