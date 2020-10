Ausstellung: Rückblicke, Einblicke und Ausblicke

Ich bin Tini. 1901 wurde ich in Pulst geboren„, erzählt ein Tafel von der Ältesten von neun Kindern, die in Klagenfurt Köchin lernen durfte - damals mussten die Eltern ja für einen Lehrplatz zahlen, was nach dem Ersten Weltkrieg als Tochter eines von schweren Verätzungen gezeichneten Vaters nicht selbstverständlich war. Tini arbeitete sich zur Chefköchin hoch und bekochte in Bled sogar den slowenischen König Alexander I. “Zuvor hatte ich bei den Abstimmungsfeiern 1920 aufgekocht", so Tini, die später mit ihrem Mann am Ossiacher See ein Gasthaus aufgebaut hat. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg...