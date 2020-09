Darum bereut Kate Winslet Film mit Christoph Waltz

Die „Titanic“-Darstellerin wurde in der Vergangenheit bereits für Aussagen kritisiert, in denen sie die beiden kontroversen Regisseure in Schutz nahm. Heute hat sie ihre Meinung geändert: Kate findet es beschämend, dass die zwei Filmemacher, die in der Vergangenheit beide mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert wurden, sich weiterhin so großer Beliebtheit erfreuen.