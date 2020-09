Prater WG: „Jeder sollte ein Jahr in Wien sein“

Wien hatte lange Zeit einen verstauben Ruf und früher haben Künstler und Musiker geschaut, dass sie so schnell wie möglich von hier in die große Welt hinauskommen.

Doublier: Dazu zählte ich aber nie! (lacht) Manche wollen halt lieber nach Triest oder Bologna.

Kargl: Man kann durch die ganze Welt reisen, aber wenn man nicht weiß, was man eigentlich will, wird man nirgends etwas finden. Ich war mal in Wien und bin dann wieder zurück aufs Land gezogen und habe dann entschieden, es dort nicht auszuhalten. So wurde es wieder Wien. Die Stadt ist eben oasch und leiwand. Jeder Österreicher sollte ein Pflichtjahr in Wien verbringen. Die Stadt würde sich zwar furchtbar verändern, aber es wäre wichtig. Wenn du in Österreich aufs Land fährst und sagst, du lebst in Wien, sind alle so furchtbar negativ und feindselig eingestellt. Vielleicht ist das das Erbe der Monarchie.

Doublier: Das Wasserkopf-Phänomen. Es gibt in Österreich halt nur eine Großstadt und die tickt halt so, wie internationale Großstädte ticken.

Kargl: Ich mag Graz und Linz auch, aber Wien ist ein ganz anderer Ort.

Doublier: Es gibt Städte in Asien, die sind so groß wie das ganze Land Österreich.