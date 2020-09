Everything Everything: Spiel mit dem Bewusstsein

In welche Richtung geht man, wenn man sich über mehrere Alben hinweg politisch artikuliert hat? Diese Frage stellte sich das Manchester-Quartett Everything Everything mehr als nur einmal, denn das nun erscheinende, fünfte Studioalbum der Band ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur. „Jedes unserer Alben war so etwas wie ein eigenes Buch“, blickt Bassist Jeremy „Jez“ Pritchard im Gespräch mit der „Krone“ zurück, „seit wir diese Band gegründet haben, veröffentlichten wir Alben oder waren auf Tour. Ende 2018 haben wir dann beschlossen, eine erste Auszeit zu nehmen. Es gab einige seismische Veränderungen in unseren Privatleben, die wir genossen haben. Wir haben in der Zeit aber auch gemerkt, dass unsere ausgedehnte Jugend nun vorbei war. Wir haben etwa zweieinhalb Alben lang soziokulturelle und politische Themen aufs Tablett gebracht, hatten unser ,Trump-Album‘ schon ein Jahr vor seiner Inthronisierung eingespielt und unser ,Brexit-Album‘ schon gemacht, bevor zwei Jahre später alles in die Binsen ging. Wir waren der Zeit immer einen Schritt voraus und davon gelangweilt, in die Zukunft zu blicken.“