Neue S-Klasse soll Daimler aus der Krise ziehen

In zweieinhalb Jahren Bauzeit hat Daimler sie für 730 Millionen Euro aus dem Boden gestampft. Mehr als 1500 Beschäftigte sollen dort in zwei Schichten an ergonomisch optimalen Stationen mit mechanischen wie digitalen Werkzeugen arbeiten. Die Effizienz in der S-Klasse-Montage werde um 25 Prozent im Vergleich zur bisherigen an dem Standort gesteigert.