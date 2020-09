„Ich weiß nicht, wie die drei Tore erzielt haben“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Wir haben schlecht begonnen, waren die ersten paar Minuten gar nicht im Spiel, haben aber dann verdient den Ausgleich gemacht und hatten eine Riesenchance durch Schlager. Da muss man in Führung gehen, dann läuft das Spiel in eine andere Richtung. Auch nach dem 1:3 haben wir noch alles versucht, das Spiel zu drehen. Die Mannschaft hätte ein Unentschieden verdient, aber so ist Fußball. In den einen oder anderen Bereichen haben uns ein paar Prozent gefehlt. Wir haben oft im letzten Drittel nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, das Spiel zu langsam verlagert und es dem Gegner dadurch zu einfach gemacht. Es haben einige wichtige Spieler gefehlt, aber es macht keinen Sinn, sich mit Ausfällen zu beschäftigen. Man sieht, dass es eine Nations-League-Gruppe ist, in der sich alle auf Augenhöhe befinden. Man bekommt gegen keine Mannschaft der Welt etwas geschenkt, man muss immer hochkonzentriert sein.“