So feiert Wiener Neustadts Clubszene trotz Corona

Wiener Clubs sperren langsam wieder auf

Auch in Wien kommt die Clubszene langsam wieder auf die Beine. Die Bettel-Alm am Lugeck öffnete am 3. September wieder ihre Pforten, im Platzhirsch wurde seit Samstag gefeiert - allerdings nur mit Fiebermessen und Händedesinfektion vor dem Eingang. Die Pratersauna hatte via Ticketvorverkauf für „geschlossene Gesellschaften“ bereits im Sommer schon wieder Events durchgeführt. Auch die Grelle Forelle an der Spittelauer Lände setzt auf limitierte Ticketverkäufe, hier wurde seit Samstag unter Auflagen wieder bis zur vorgeschriebenen Sperrstunde um 1 Uhr früh getanzt.