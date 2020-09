Marach mit altem Partner wieder vereint

Oliver Marach hatte den Braten schon gerochen. „Wir gewinnen kein Trainingsmatch, uns fehlt die Geschwindigkeit. Aber ich will nicht jammern, wir fangen nach der langen Corona-Pause eben bei Null an“, hatte das Tennis-Ass vor dem Erstrundenmatch bei den US Open gesagt. Prompt kam das Aus. „Es ist frustrierend, vor Corona haben wir so gut gespielt“, so der Steirer, der New York umgehend verließ und seit Samstag in Kitzbühel weilt.