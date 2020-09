Orban sicher: EU wird unserem Beispiel folgen

„Sie können jetzt sagen, was sie wollen, doch in wenigen Tagen werden sie doch das Gleiche tun wie wir“, sagte Orban in einer Ansprache des staatlichen Kossuth Radio. Ohne eine neue Praxis an den Grenzen könne die Corona-Pandemie nicht gestoppt werden. Gleichzeitig verteidigte der Regierungschef die zunächst für einen Monat geltenden Grenzschließungen und kündigte Verfeinerungen des Systems an. Die Ausnahmeregelung für Bürger aus den drei anderen Visegrad-Staaten verteidigte er. Brüssel hatte Ungarn vorgeworfen, damit die restlichen EU-Bürger zu diskriminieren.