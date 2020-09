Gäste nach Bunkerparty mit Hirnschäden im Spital

Eine illegale Raveparty in einem alten Luftschutzbunker ist am vergangenen Wochenende in Norwegen in einer Katastrophe geendet. Zahlreiche der rund 200 Besucher erlitten schwere Kohlenmonoxidvergiftungen, die bei ihnen auch zu Hirnschäden geführt haben. Einige Opfer liegen nach wie vor im Krankenhaus.