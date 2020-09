„Man hätte das Rennen eigentlich absagen müssen“

Was erzählt uns Ihr Film noch über Jochen Rindt?

Es ist eine Biografie, beginnend mit seiner Kindheit und Jugend in Graz, dem Schulbesuch zuerst in Graz und dann in Bad Aussee - gemeinsam mit Helmut Marko. Der erzählt auch vom ersten Autorennen in Nürnberg, das die beiden nach dem missglückten ersten Matura-Anlauf besucht haben. Rindt hat damals gesagt: „Das will ich auch machen!“ Und er war ein Naturtalent. Jackie Stewart, der immer ein besonnener Fahrer war, sagt dazu sinngemäß: „Erst als er auch mit Köpfchen fuhr, wurde er unbesiegbar.“