Hört Messi gar auf, wenn ihn Barca nicht weglässt?

In den Konflikt zwischen Weltfußballer Lionel Messi und dem FC Barcelona kommt Bewegung: Der Vater und Manager des Argentiniers, Jorge Messi (62), sei in seiner Heimatstadt Rosario am Dienstag in einen Privatflieger Richtung Spanien gestiegen, berichtete der argentinische Sportsender „TyC Sports“. Am Mittwoch werde er sich mit Klub-Präsident Josep Bartomeu treffen. Allerdings: Ein anderer Argentinier bringt nun sogar das Karriereende Lionel Messis aufs Tapet ...