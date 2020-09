Winzer blicken nun nach vorne

Echte Weltuntergangsstimmung herrschte am vorletzten Wochenende nicht nur während, sondern vor allem auch nach den so heftig ausgefallenen Unwettern in der Wachau. Dabei waren es – wie bereits berichtet – vor allem die durch den Hagel entstandenen Folgeschäden, welche die Winzer sehr schnell Verluste in Millionenhöhe vermuten ließen. „In nur 15 Minuten hat der Hagel die Aufbauarbeit eines ganzen Jahres zerstört“, lautete die ernüchternde Bilanz noch am Sonntag. Jetzt, knapp eine Woche später, tönt es da hingegen schon wieder weit optimistischer aus den idyllischen Weingärten.