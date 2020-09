Masken werden ab jetzt im Reiskocher desinfiziert

Wer einen Reiskocher daheim hat, kann sich glücklich schätzen. Wie Forscher der University of Illinois nun herausfanden, können Atemschutzmasken - darunter auch FFP2-Schutzmasken - im Reiskocher desinfiziert werden. Dafür legen sie einfach ein kleines Handtuch in den Reiskocher. Anschließend geben Sie hier eine oder mehrere Stoffmasken drauf und schalten den Reiskocher für rund 50 Minuten ein. Durch die trockene Hitze werden die Keime abgetötet. Dabei ist es ganz wichtig, dass Sie KEIN Wasser in das Gerät füllen. Auch dürfen die Masken das Heizelement nicht berühren. Wenn Sie diesen Anweisungen Folge leisten, sind Ihre Masken optimal desinfiziert!