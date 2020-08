Serieneinbrecher mittels DNA-Spur entlarvt

In der Nacht zum 1. Juli brach ein zunächst unbekannter Täter einen Baucontainer in Lienz auf - Schaden in diesem Fall: über 1000 Euro. Nun konnte ein Tatverdächtiger zumindest ausgeforscht werden - „mittels einer DNA-Spur“, wie die Polizei gegenüber der „Krone“ schildert. Beim mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 37-jährigen Polen.