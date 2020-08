Höchstwert seit 3. April: Knapp 400 Neuinfektionen

„Auch in Europa werden aus einigen Ländern besorgniserregende Steigerungen gemeldet: allen voran aus Spanien (plus 9779; plus 2,3 Prozent) und Frankreich (plus 7462; plus 2,5 Prozent). Luxemburg meldet ebenfalls starke Steigerungen, auch Kroatien (plus 3,9 Prozent), Griechenland, Slowakei, Tschechien, Montenegro und Ungarn haben - teilweise allerdings von relativ geringem Ausgangsniveau - überdurchschnittliche Steigerungen“, wurde in der Aussendung festgestellt.