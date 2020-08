Schwere Spa-Rückkehr - in memoriam Anthoine Hubert

Vor einem Jahr am 31. August 2019 war der Franzose und Leclerc-Kumpel Hubert nach dem Horror-Unfall ausgangs der legendären Eau Rouge ums Leben gekommen - mit 22 Jahren. Der ebenfalls in den Unfall verwickelte Juan Manuel Correa arbeitet nach schwersten Beinverletzungen an seiner Rückkehr. „Das war ein schwarzer Tag für den Motorsport, und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden, wenn wir uns an diesem Wochenende an ihn erinnern werden“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.