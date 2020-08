Politisch korrekt knabbern: Zirkusräder in Regalen

Wie berichtet, war durch die „Black Lives Matter“- Bewegung in den USA die Rassismusdebatte um Lebensmittelkennzeichnungen auch nach Österreich geschwappt, wo zum Beispiel der Mohr im Hemd seit Generationen auf der Speisekarte steht. Während in vielen Lokalen dieser Name beibehalten wird, suchten einige Wirte nach alternativen Bezeichnungen wie Moa oder - banal - Schokokuchen mit Schlag.