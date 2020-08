Galtür war Kälte-Hotspot dieser Sommernacht

Die kältesten Orte im Osten

Von einer überaus lauen Sommernacht konnten wir im Osten Österreich zwar ebenfalls nicht sprechen, die kältesten Orten in Wien und im Burgenland schafften es aber immerhin noch in den zweistelligen Temperaturbereich. Am kühlsten war es in der Bundeshauptstadt in Wien-Mariabrunn mit 11,6 Grad. Die Messstation im burgenländischen Kleinzicken meldete 11,7 Grad. Im Burgenland war es in der Nacht auf Dienstag österreichweit übrigens auch am wärmsten - und zwar „bei lebhaftem Nordwestwind am Neusiedler See mit rund 18 Grad“, hieß es auf Twitter.