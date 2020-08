Olé! Weismann ist Spanier, Ersatz schon da!

30 Liga-Tore in 31 Liga-Spielen hat Weissman fabriziert, darunter eine Vielzahl an Zaubertoren (was WAC nun den höchsten Transfererlös in der Klubgeschichte bringt, kolportierte über sechs Millionen €) – und der Mann, der sich daran machen wird, so weit wie möglich an diese so hoch gelegte Latte ranzukommen, ist auch schon gefunden: Der Kroate Dario Vizinger (22), mit 23 Toren für Celje Zweiter der slowenischen Schützenliste, letzte Woche noch Torschütze in der Champions League-Quali, ist bereits gestern in Wolfsberg eingetroffen – auch hier sind nur mehr die Verträge zu unterschreiben.