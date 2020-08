Tuchel über Neuer: „Das ist Wettbewerbsverzerrung“

Auch seinen eigenen Goalie, Keylor Navas, lobte Tuchel. „Auch wir haben einen hervorragenden Torhüter“. Aber Neuer war an diesem Abend schlicht unbezwingbar, vereitelte mehrere Top-Chancen von Tuchels Offensiv-Kapazundern. Was auch Tuchel auch registrierte. „Manuel spielt wieder in seiner absoluten Top-Form - leider für uns“, so der PSG-Trainer.