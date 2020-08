Ein Landarzt schlägt Alarm!

Die herben Umsatzverluste von mehr als 20.000 Euro pro Ordination schrecken auch viele Kollegen ab. Zahlreiche Mediziner überlegen nicht nur den Wechsel in ein Spital, sondern denken sogar ans Auswandern. „Ein paar Freunde und ich wollten uns in der deutschsprachigen Schweiz niederlassen, dann kam Corona und bei mir Hausbrunn dazwischen“, so Kienast. Die eidgenössischen Ärzte-Vermittler locken mit dem dreifachen Gehalt sowie weniger Bürokratie und die Spitäler mit Urlaubs- und Krankengeldern. Für niedergelassene Ärzte ein nicht unwichtiger Aspekt. 100.000 Euro steckt die Gemeinde Hausbrunn nun in die zukünftige Praxis. Geld, das gut angelegt sei, meint SP-Bürgermeister Johann Fürmann: Wir hatten großes Glück bei der Ausschreibung und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt.“