Designerdroge in Justizanstalten im Umlauf

„Schmuggel ist in diesem Fall nicht schwer“

Polizeiliche Ermittlungen, wie das Teufelszeug hinter Gitter gelangt, sind im Laufen. „Schmuggel ist in diesem Fall nicht schwer“, sagt ein Ermittler. „Kleidung oder Schriftstücke sind leicht damit getränkt.“ In der JA Graz-Karlau werden mittlerweile keine Original-Briefe an Häftlinge ausgehändigt – nur noch Kopien.