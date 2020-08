„FIFA-Kontrolle unter Infantino nicht unabhängig!“

Eine Frage bleibe im Raum, so Blatter, der wegen diverser Verfehlungen einst selbst von der Ethikkommission verurteilt worden war. „Was passiert mit Infantinos Lüge zum Surinam-Rückflug? Er schob damals ein Treffen mit UEFA-Präsident (Alexander) Ceferin in der Schweiz vor - obwohl dieser davon nichts wusste und in Armenien weilte.“ Über den Flug hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Infantino habe kurzfristig einen Privatflieger genutzt, um aus Südamerika in die Schweiz zurückzureisen.