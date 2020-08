Neuer „Call of Duty“-Teil spielt im Kalten Krieg

Das nächste „Call of Duty“ entführt die Spieler in den Kalten Krieg. In einem ersten Teaser-Video - siehe oben - haben die Entwickler bei Activision den Schauplatz und den Namen von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ verraten und einen ungefähren Eindruck des Settings präsentiert. Die offizielle Enthüllung - dann hoffentlich mit Spielszenen - soll am 26. August erfolgen.