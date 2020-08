Kosmos-Neubeginn in Vorchdorf ist vollzogen

„Völlig eigenständig“

Für die Beschäftigten gab’s daher zuletzt noch einmal eine Info-Veranstaltung. „Der Betrieb bleibt völlig eigenständig“, so der 51-Jährige. Die Kosmos-Produktion ist weiterhin in Vorchdorf, das Vertriebsteam, das in Pasching untergebracht war, wird nach Ansfelden in die actual-Zentrale übersiedeln. Fix: Fünf Millionen Euro nimmt der Fensterherstelle „für neue Produkte und neue Maschinen“ in die Hand.