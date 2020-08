„So eine Katastrophe haben wir noch nie erlebt“

Mehrere Katastrophengebiete

Bereits am Wochenende hat er deshalb seine Gemeinde zum Katastrophengebiet erklärt - im Gegensatz dazu wurde in Murau eine Bezirkskatastrophe ausgerufen, wie Harald Eitner, Leiter der Landes-Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, erklärt. „Wenn ein Ereignis dazu führt, dass eine Gefahr für Menschenleben oder Sachwerte in außerordentlichem Ausmaß besteht, kann die verantwortliche Behörde den Katastrophenzustand ausrufen. Im Falle von Murau hat das eben der Bezirkshauptmann gemacht, mit Schwerpunkt in der Stadt Murau, in St. Lambrecht und Mühlen.“