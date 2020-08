In Vogau wird eine Weltpremiere gefeiert

Gestern startete zudem die größte Jugendturnier-Serie der Steiermark auf der Brucker Murinsel. An die 100 Partien werden pro Tag auf 15 Plätzen in den ÖTV-Klassen U12, U14 und U16 durchgepeitscht - alles läuft nach strengen Corona-Regeln. Auch Thiem-Papa Wolfgang und Österreichs Nummer drei Sebastian Ofner haben sich in Bruck angesagt. Der St. Mareiner verlor indes bei einem Challenger in Prag in der ersten Runde gegen den Tschechen Kolar 6:7, 5:7.