Die Geschenke für Bank-VIPs

Apropos Geschenke: Pucher, der als sehr spendabel galt, soll auch anderweitig recht großzügig gewesen sein. Beliebt war etwa das Verteilen von VIP-Tickets für Fußballspiele im großen Stil. Auch bei Landespolitikern sollen die Karten durchaus begehrt gewesen sein, wird gemunkelt. Der VIP-Klub des SVM wirbt jedenfalls damit, dass man in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu „Schlüsselfiguren aus Politik, Wirtschaft und vielen anderen Bereichen“ knüpfen könne. Ein anderes Detail hat der grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller ausgegraben: So soll unter anderem das städtische Altersheim von Mattersburg, die Villa Martini, Kredite bei der Commerzialbank mit einem Blankowechsel - ähnlich einem Blankoscheck - besichert haben. Dies wurde vom Landesrechnungshof in einem im Vorjahr veröffentlichten Prüfbericht kritisiert.