Kimmich-Kampfansage: „Wir sind noch nicht am Ende“

Thomas Müller, der zum Man of the Match gewählt wurde Müller fühlte sich nicht an den 7:1-Sieg von Deutschland über Brasilien im WM-Semifinale 2014 erinnert. „Nicht ganz. Gegen Brasilien hatten wir es nicht so unter Kontrolle. Gegen Brasilien ist es passiert“, sagte Müller nach dem Spiel. Man habe Barcelona von Anfang an beherrschen wollen, das sei gelungen. „Wir waren einfach brutal dominant, vor allem gegen den Ball.“