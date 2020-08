„Grenzen überschritten!“ Wackelt Robben-Comeback?

Der frühere Weltklasse-Fußballer Arjen Robben kann nicht wie erhofft am Freitag im Test gegen Zwolle sein Comeback für den FC Groningen feiern. Das teilte der niederländische Erstligist am Donnerstagabend mit. „Arjen hat letzte Woche in seinem Trainingsprogramm die Grenzen überschritten“, erklärte Trainer Danny Buijs Robbens Abwesenheit. Den 36-Jährigen plagen demnach muskuläre Probleme.