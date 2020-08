Fahndungsaufruf zu Marsalek brachte erste Hinweise

Der Fahndungsaufruf des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) nach dem flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ hat erste Zeugenhinweise erbracht. Wie ein BKA-Sprecher am Donnerstag sagte, gingen bisher Hinweise im „unteren zweistelligen Bereich“ ein. Die Ermittler hatten am Mittwoch um Tipps zum Aufenthaltsort des flüchtigen Österreichers gebeten.