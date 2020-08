RTL steckt Prominente in Masken von Musiklegenden

In drei Shows performen vier Prominente jeweils zwei Songs. Das Studiopublikum wählt, wer seinen Star am besten verkörpert hat, das Jurypanel entscheidet zwischen den beiden Letztplatzierten, wer von ihnen ausscheidet und wer die wahre Identität enthüllen muss. Für den Prominenten, der die Show verlassen muss, rückt in der nächsten Show ein neuer Star in neuer Maske nach. Im Finale kämpfen schließlich drei Stars um den Sieg. Moderator der Show ist Daniel Hartwich.