Franz Wohlfahrt wird neuer Admira-Sportdirektor

„Mein Ziel ist es, die Admira - mit Hilfe aller Beteiligten - so professionell aufzustellen, dass der jährliche Kampf gegen den Abstieg kein Thema mehr sein soll. Die Admira muss sich durch kontinuierliche Mehr-Arbeit step by step Richtung obere Tabellenhälfte bewegen. Dafür benötigt es tagtäglich intensive Arbeit“, so Wohlfahrt. Für ihn sei es entscheidend, einen Mix aus erfahrenen Akteuren (Stefan Maierhofer oder Tomislav Tomic) sowie den eigenen Akademiespielern oder jungen Österreichern zu finden.