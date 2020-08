Donezk zerlegt Koller-Klub! Halbfinale stehen fest

Schachtar Donezk ist der Halbfinalgegner von Inter Mailand in der Fußball-Europa-League. Die Ukrainer setzten sich am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen den von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller trainierten FC Basel klar und locker mit 4:1 (2:0) durch - und treffen am Montag auf Italiens Vizemeister. Sevilla besiegte Wolverhampton erst im Finish mit 1:0 und bekommt es am Sonntag mit Manchester United zu tun.