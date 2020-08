Portugiese Felix da Costa neuer Formel-E-Champion

Felix da Costa ist in den beiden ausständigen Rennen am Mittwoch und Donnerstag in Berlin nicht mehr einzuholen - auch weil der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther nach seinem Heimsieg am Samstag diesmal gar nicht ins Ziel kam. Nach einem Auffahrunfall in der Startphase war der Wagen des 23-Jährigen so demoliert, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.