Triple-Chance? So wollen die Bayern Messi stoppen

Hitze als Gefahr

Bereits am Sonntag fliegen die Münchner nach Portugal an die Algarve, um sich in Lagos im Cascade Wellness & Lifestyle Resort intensiv auf die bevorstehenden K.o.-Spiele vorzubereiten. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August statt. In einem möglichen Halbfinale träfen die Bayern auf den Sieger aus dem Duell zwischen Manchester City und Olympique Lyon. Die frühe Anreise der Bayern soll der drohenden Hitze entgegenwirken.