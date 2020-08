Neuregelung führt zu Anstieg bei Hacklerpensionen

NEOS sehen Kritik bestätigt

Die NEOS sehen sich in ihrer Kritik an der Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension bestätigt. „Die Zahlen bestätigen, dass die Wahlgeschenke vor allem die junge Generation belasten werden - die Jungen zahlen doppelt“, erklärte Gerald Loacker. Besonders in Zeiten der Corona-Krise sei es wichtig, diese rückgängig zu machen, so der Gesundheitssprecher.