Pensionsantritt: SPÖ will Wahlzuckerl reparieren

Kaum ein Parlamentsbeschluss im Wahlkampffinale sorgte für mehr Wirbel: Auf Initiative der SPÖ wurde spontan paktiert, dass ab Jänner jeder, der 45 Jahre gearbeitet hat, ohne Abschläge in Pension gehen kann. Wer also mit 62 seinen Pensionsantrag stellt, hat keine Einbußen mehr. Die SPÖ will dieses Wahlzuckerl jetzt reparieren.