Regisseur Rep hat noch Bock auf Hartberg

Volleyballer packt an

An Bord geholt haben die Hartberger allerdings einen neuen Physio: Sebastian Kohlhauser wird dafür sorgen, dass Swete, Gollner und Co. sportmedizinisch allerbestens versorgt sind. Kohlhauser kommt selbst aus dem Leistungssport, war jahrelang in der Bundesliga für die Hartberger Volleyball-Herren aktiv.