13,14 oder 16 Teams - Chaos in der 3. Liga

„In den nächsten Tagen werden uns so richtig die Köpfe rauchen“, sieht Christian Schlosser die Lage sehr kritisch. Denn auf den WFV-Generalsekretär wartet nach dem Mattersburg-Aus viel Arbeit. Im Moment stehen für die kommende Ostliga-Saison (noch) 14 Vereine auf dem Spielplan. Der Sprung von Rapid II in Liga zwei müsste nämlich vom ÖFB noch abgesegnet werden, da es nach dem Abbruch im Amateurbereich keinen Aufsteiger geben darf!



Was die Frage aufwirft, ob Stadtligist Vienna überhaupt einen Anspruch auf die Ostliga hätte? „In diesem Fall wäre das einzige Argument der gut gepolsterte Vorsprung. Doch in anderen Bundesländern sieht die Sache anders aus“, meint Schlosser. Und die Zeit drängt! Denn heute in zwei Wochen geht die Ost- und Stadtliga wieder los. Während auch Stadtligist Elektra nach dem Vize-Titel in der letzten „sportlichen“ Saison ein Wort mitreden wird. „Bei einer Aufstockung würde uns der freie Platz zustehen“, sagt Präsident Huber.