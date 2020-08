Ein „Jedermann“ auch für Innsbruck

Die seit unzähligen Jahren kolportierte Geschichte, dass Max Reinhardt den „Jedermann“ ursprünglich am Innsbrucker Domplatz und nicht in Salzburg aufführen wollte, konnte an diesem Abend nun endgültig in das Reich der Legenden verabschiedet werden. Die Veranstaltungsreihe „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal bietet eine Aufzeichnung vom Domplatz Salzburg und ist noch bis 7. August je ab 20:30 Uhr im Dom zu Innsbruck zu sehen.