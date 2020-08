Doris Schröder-Köpf: „Habe mein Testament gemacht“

So werde sich ihr Ex-Mann Gerhard Schröder (der alle drei Kinder adoptiert hat) in der Zeit der Operation und während der Genesung gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Boris Pistorius um die Kinder kümmern. „Wir haben alles besprochen. Er ist mir und den Kindern eine große Hilfe“, so Schröder-Köpf. Im schlimmsten Fall werde auch ein Testamentsvollstrecker ihren Kindern zur Seite stehen. Die 57-Jährige hat zwei Töchter und einen Sohn: Klara (29), Viktoria (19) und Gregor (14).