Ohne Geld bis morgen ist Mattersburgs Lizenz weg!

Auch die Vorgabe, dass 25 Profis unter Vertrag sein müssen, sieht der (Noch-) Sportliche-Leiter Franz Ponweiser, der am 17. August seinen Job in der ÖFB-Trainerausbildung antritt, nicht so eng: „Es ist Übertrittszeit, einige Klubs haben aktuell keine 25.“ Er komme auf 15 Spieler mit laufenden Verträgen plus sieben Jungprofis, „die ohnehin in den Kader aufgerückt wären, daran kann’s nicht scheitern.“