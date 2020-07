Corona-Patientin (99) in Heimquarantäne entlassen

Was für eine großartige Nachricht! Jene 99-jährige Wienerin, bei der im Urlaub im steirischen Wald am Schoberpaß eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, wurde in Heimquarantäne entlassen, wie die Familie mitteilte. Mittlerweile ist es zu 17 Infektionen im 550-Seelen-Örtchen gekommen.