Wie gut schützen Airbagwesten für Motorradfahrer?

Kleine Unterschiede gibt es in der Handhabung. So erfolgt die Wiederinstandsetzung nach einem Unfall bei den Modellen von Dainese und Alpinestars beim Händler beziehungsweise beim Hersteller. Die Weste von Held/In&Motion kann der Nutzer nach dem Auslösen selbst wieder in Stand setzen. Die Weste von Dainese ist die einzige, die auch mit beliebiger passender Schutzkleidung - zum Beispiel der vorhandenen Lederkombi - kombiniert werden kann. Die anderen Westen erfordern eigene, kompatible Jacken.