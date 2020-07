US-Sender zaubert virtuelle Fans in leeres Stadion

Wie „Engadget“ berichtet, nutzte der Sportsender eine Kombination aus Augmented-Reality-Technologie, Kamera-Tracking und Echtzeitgrafiken auf Basis der aus Videospielen bekannten Unreal Engine, um zum Auftaktspiel der Milwaukee Brewers gegen die Chicago Cubs virtuelle Fans passgenau in das in Wirklichkeit nahezu menschenleere Stadion zu platzieren. Die Technik erlaube es den Sendungsverantwortlichen, die Anzahl der Zuschauer sowie die T-Shirts, die sie tragen, anzupassen, sie bei einem Home-Run in Jubel ausbrechen und sogar die Welle machen zu lassen, hieß es im Bericht.