Australian Open wegen Corona-Pandemie verschoben

Die Australian Open der Golfer sind wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wenn überhaupt, soll frühestens Anfang 2021 im Kingston Heath Golf Club in Melbourne gespielt werden, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Grund sind die wieder stark gestiegenen Infektionen und Todesfälle an Covid-19 in den vergangenen beiden Monaten.