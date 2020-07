Pöltls große Chance - eine „Bubble“ als Bühne

Auf Jakob Pöltl wartet eine große Chance. Wegen Ausfällen bei seinen San Antonio Spurs darf sich der Wiener bei der Fortsetzung der Basketball-Profiliga NBA auf eine größere Rolle einstellen. Acht Spiele bestreitet jedes der 22 verbliebenen Teams ab Donnerstag in der „Bubble“ in Disney World in Orlando, ehe die Play-offs starten. Pöltl kann sich in Florida auch für einen neuen Vertrag empfehlen.